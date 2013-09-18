وزير البترول السابق: طاقة الرياح غير كافية لاستخدامها فى الصناعات كثيفة الاستهلاك

قال أسامة كمال، وزير البترول السابق فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الطاقة الكهربائية المنتجة من مزارع الرياح لا تمسح بالاستمرارية اللازمة لقطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك وأنه لا يمكن استخدامها بشكل اقتصادى.

جاءت تصريحات كمال بعد إعلان وزارة الكهرباء عن عرضها مذكرة على اللجنة الوزارية للطاقة للموافقة على تخصيص نسبة من الطاقة الكهربائية المنتجة من مزارع الرياح لاستخدامها إجباريا فى قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتدبير سوق من المستهلكين لهذه الطاقة.

والجدير بالذكر أن النسبة المقترحة من وزارة الصناعة تستهدف استخدام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة 50% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة والتى يتم المولدة من مزارع الرياح التى سينفذها القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة والتى تصل إلى نحو 970 ميجاوات.

ويذكر أنه يوجد فى مصر 30 مصنعًا كثيفة الاستهلاك فى مجالات الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكياويات والنحاس والألومنيوم تستهلك أكثر من 60% من الطاقة الكهربائية المستهلكة فى مصر والتى تصل 150 مليار كيلووات سنويا.

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