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محافظ كيدزانيا:نستهدف إنشاء كيدزانيا الجيزة فى ٢٠١٦ باستثمارات ٢٥ مليون دولار

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محافظ كيدزانيا:نستهدف إنشاء كيدزانيا الجيزة فى ٢٠١٦ باستثمارات ٢٥ مليون دولار محافظ كيدزانيا:نستهدف إنشاء كيدزانيا الجيزة فى ٢٠١٦ باستثمارات ٢٥ مليون دولار

قال طارق زيدان، محافظ كيدزانيا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش افتتاح كيدزانيا إن الشركة تم تأسيسها فى ٢٠١٠ الماضى بتمويل مصرى ١٠٠% ينقسم إلى ٥٠٪ تمويل ذاتى و٥٠٪ بنظام التأجير التمويلى، حيث يصل إلى حجم الاستثمارات الكلية للمشروع ١٤٥ مليون جنيه.

وأضاف زيدان أن مجلس إدارة كيدزانيا يستفد إنشاء كيدزانيا الجيزة بالسادس من أكتوبر فى ٢٠١٦ باستثمارات تصل من ٢٠ إلى ٢٥ مليون دولار تليها كيدزينا إسكندرية فى ٢٠١٨".

وأشار زيدان إلى أن جميع العمالة داخل مدينة كيدزانيا مصريه ١٠٠٪، لافتا إلى أن المدينة تم إنشاؤها على مساحه ٥٣٠٠ متر مربع من إجمالى ٨٢٠٠ متر مربع، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء توسعات بالمدينة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يستفد ٣٠٪ من العملاء من طلاب المدارس.
> وأوضح زيدان انه يوجد داخل مدينة كيدزانيا ٣٧ علامة تجارية بتوفر ١٠٠ وظيفة، مشيرا إلى أنه يستهدف أرباح سنوية من ١٥ إلى ٢٥٪ من حجم الاستثمار الكلى والذى يصل ١٤٥ مليون جنيه.

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