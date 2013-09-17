سيابلان الكورية تقدم عرضا لاستثمار "باب العزيزية" فى ليبيا

قدم فريق من شركة "سيابلان" الكورية الجنوبية للهندسة المعمارية والتخطيط عرضا ضوئيا حول استثمار موقع "باب العزيزية" مقر حاكم ليبيا الراحل العقيد معمر القذافى وتحويله إلى مركز ترفيهى.

شمل مقترح الشركة، انشاء قناة مائية تمتد من شاطئ المدينة إلى موقع المشروع، واستثمار مياهها فى إقامة بحيرة صناعية، يتوزع على جنباتها عدد من المبانى والمرافق الخدمية، بما فى ذلك المساحات الخضراء، ومواقع ثقافية ومراكز تعليمية وإعلامية، ومركّب رياضى ومتاحف، ومركز لبيع الصناعات التقليدية.

كما يشمل المقترح إقامة حوض أسماك، وحديقة ألعاب بحرية، ومراكز ثقافية ودينية يتوسطها سلسلة مقاهى ومطعم، وبرج بارتفاع 314 مترًا، يحوى مقاهى ومطاعم، ونقطة للفرجة أعلى البرج تتيح الإطلالة فى مشهد بانورامى على وسط المدينة فى رؤية مستقبلية متطورة للموقع والمساحات المحيطة، بما فى ذلك منطقة سوق الثلاثاء، وأجزاء من منطقة الفلاح.

وذكرت مصادر بوزارة السياحة أن عدة شركات دولية أخرى ستتقدم بعروض لاستثمار موقع باب العزيزية، وستتولى الجهات ذات العلاقة دراستها.

وعلى صعيد آخر باشرت الفرق المكلفة بأعمال التهيئة والدراسات والتخطيط أعمال إعداد التصاميم والخرائط تمهيداً للبدء فى تنفيذ مراحل مشروع تحويل معسكر باب العزيزية إلى متنزه عائلى، عقب استكمال عمليات المسح الأمنى.