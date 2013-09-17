أخبار عاجلة

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

سيابلان الكورية تقدم عرضا لاستثمار "باب العزيزية" فى ليبيا

Google+ Print
سيابلان الكورية تقدم عرضا لاستثمار "باب العزيزية" فى ليبيا سيابلان الكورية تقدم عرضا لاستثمار "باب العزيزية" فى ليبيا

قدم فريق من شركة "سيابلان" الكورية الجنوبية للهندسة المعمارية والتخطيط عرضا ضوئيا حول استثمار موقع "باب العزيزية" مقر حاكم ليبيا الراحل العقيد معمر القذافى وتحويله إلى مركز ترفيهى.

شمل مقترح الشركة، انشاء قناة مائية تمتد من شاطئ المدينة إلى موقع المشروع، واستثمار مياهها فى إقامة بحيرة صناعية، يتوزع على جنباتها عدد من المبانى والمرافق الخدمية، بما فى ذلك المساحات الخضراء، ومواقع ثقافية ومراكز تعليمية وإعلامية، ومركّب رياضى ومتاحف، ومركز لبيع الصناعات التقليدية.

كما يشمل المقترح إقامة حوض أسماك، وحديقة ألعاب بحرية، ومراكز ثقافية ودينية يتوسطها سلسلة مقاهى ومطعم، وبرج بارتفاع 314 مترًا، يحوى مقاهى ومطاعم، ونقطة للفرجة أعلى البرج تتيح الإطلالة فى مشهد بانورامى على وسط المدينة فى رؤية مستقبلية متطورة للموقع والمساحات المحيطة، بما فى ذلك منطقة سوق الثلاثاء، وأجزاء من منطقة الفلاح.

وذكرت مصادر بوزارة السياحة أن عدة شركات دولية أخرى ستتقدم بعروض لاستثمار موقع باب العزيزية، وستتولى الجهات ذات العلاقة دراستها.

وعلى صعيد آخر باشرت الفرق المكلفة بأعمال التهيئة والدراسات والتخطيط أعمال إعداد التصاميم والخرائط تمهيداً للبدء فى تنفيذ مراحل مشروع تحويل معسكر باب العزيزية إلى متنزه عائلى، عقب استكمال عمليات المسح الأمنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365