دعوى قضائية دولية بقيمة 900 مليون درهم إماراتى ضد مطار الدوحة الدولى الجديد

أعلنت شركة "ليندنر ديبا أنتيريرز" (’إل دى أى) عن رفعها دعوى قضائية دولية ضد مطار الدوحة الدولى الجديد، للمطالبة بتعويضات قيمتها حوالى 900 مليون درهم إماراتى (250 مليون دولار أمريكى).

وبدأت شركة "ليندنر ديبا أنتيريرز"، وهى مشروع مشترك بين شركة ديبا المحدودة، إحدى كبرى الشركات المتخصصة فى مجال مقاولات أعمال الديكور فى العالم، ومجموعة "ليندنر أيه جى"، الشركة الألمانية المتخصصة فى مجال مقاولات الديكور الداخلى الخاصة بالمطارات، بإجراءات الدعوى القضائية لدى محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية فى باريس، فرنسا.

وقال مهندس ويد، الرئيس التنفيذى لشركة ديبا: "لا يعدّ قرارنا فى رفع هذه الدعوى قراراً مفاجئاً، إذ قام مطار الدوحة الدولى الجديد بإلغاء عقد كان قد أبرمه مع الشركة دون أى وجه حق، ومن ثم امتنع وبشكل متكرّر عن تقديم توضيح عن سبب الإلغاء، مما لم يترك لشركة "ليندنر ديبا أنتيريرز" أى خيار سوى اللجوء إلى التحكيم الدولى بهدف التماس حقها بالحصول على تعويض قيمته 900 مليون درهم إماراتي. لقد بذلنا الكثير من الوقت والجهد خلال الأشهر التسعة الماضية للتوصل إلى حل سلمى مع مطار الدوحة الدولى الجديد بهذا الشأن، ولكن دون أى جدوى. ويحتّم علينا واجبنا تجاه مساهمينا، حماية مصالحهم والتوصل إلى حل عادل، ونحن على ثقة تامة بأن نتيجة هذه الإجراءات القضائية ستكون فى صالحنا".

وجاء رفع الدعوى القضائية هذه نتيجة قيام مطار الدوحة الدولى الجديد بإلغاء عقد كان قد أبرمه مع شركة "ليندنر ديبا أنتيريرز" يتضمن تنفيذ أعمال الإكساء الداخلى لـ 17 صالة للمسافرين فى مطار حمد الدولى الجديد فى الدوحة. وقد جاء هذا الإلغاء عقب إعلان المطار عن إلغاء ضمان الدفعة المقدمة وسند حسن تنفيذ العقد من شركة "ليندنر ديبا أنتيريرز"، فى 20 يونيو من العام الماضى، نتيجة رفض الأخيرة قبول الشروط والأحكام الجديدة للعقد، نظراً لعدم توافقها مع مصالحها، والتى تضمّنت إسقاط كافة المطالبات المتعلّقة بتمديد مدة المشروع ورفض المطار دفع النفقات الإضافية التى تكبّدتها الشركة جراء محاولتها تنفيذ المشروع بسرعة أكبر، عقب تأخر جهات أخرى فى استكمال المهام المناطة بها ضمن المشروع. ونتيجة هذا التأخير، لم تتمكّن شركة "ليندنر ديبا أنتيريرز" من بدء أعمال الإكساء الداخلى المتّفق عليها فى الموقع حسب الجدول الزمنى المتّفق عليه، وبالتالى لم يكن بوسعها تسليم المشروع فى الموعد المحدّد فى العقد الأصلى.

ولقد تسبّب إلغاء العقد ومن ثم التصريحات العلنية ضد شركة "ليندنر ديبا أنتيريرز"، والتى أدلى بها السيد أكبر الباكر، عضو اللجنة الحكومية التى تتولى قيادة المطار الجديد بالدوحة والرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية، خلال شهرى ديسمبر وأبريل الماضيين، بإلحاق أضرار مادية بالشركة والتأثير سلباً على سمعتها فى السوق.

ومن الجدير بالذكر أن شركة "ليندنر ديبا أنتيريرز"هى واحدة بين العديد من شركات المقاولات الدولية التى قام مطار الدوحة الدولى الجديد بإلغاء تعاقده معها أو تلك التى تقدمت بدعاوى قضائية ضد المطار، هذا ولم يتم بعد الإعلان عن الافتتاح الرسمى لمطار حمد الدولى.