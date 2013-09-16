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الاتحاد الدولى للسكر: أكثر من 8 ملايين مواطن مصرى يعانون من السكر

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الاتحاد الدولى للسكر: أكثر من 8 ملايين مواطن مصرى يعانون من السكر الاتحاد الدولى للسكر: أكثر من 8 ملايين مواطن مصرى يعانون من السكر

تشارك شركة MSD العالمية ضمن فعاليات المؤتمر السنوى التاسع والأربعين للجمعية الأوروبية لدراسات السكر " EASD&Pre-congress Press" الذى سيقام فى مدينة برشلونة فى الفترة من23 إلى 27 سبتمبر.

وقالت الشركة، فى بيان الأحد، إن لاتحاد الدولى للسكر فإنه يقدر أن هناك أكثر من 8 ملايين مواطن مصرى يعانون من السكر، ولكن لم يتم تشخيص حالتهم حتى الآن إضافة إلى الـ١٢ مليون مريض الموجودين بالفعل مما يرفع عدد مرضى السكر المحتملين فى إلى ٢٠ مليون مواطن أى ما يقرب من ٢٢٪ من المصريين.

يشارك فى المؤتمر 18 ألف طبيب متخصص من مختلف دول العالم، نظرا لأهمية المؤتمر فى مجال الأبحاث الطبية الخاصة بمرض السكرى للأطباء وشركات الأدوية على حد سواء، حيث يتيح لهم المؤتمر تقديم أحدث الأبحاث والمنتجات والدراسات ونقاشها والتواصل بشأنها لتكون فاعلة ومستخدمة فى جميع أنحاء العالم.

ويركز المؤتمر خلال فعاليته هذا العام على طرق العناية بمرضى السكر والحد من المضاعفات المصاحبة له ويعد هذا المؤتمر حدثاً طبياً رئيسياً لكل العاملين بمجال الطب الباطنى والغدد فى الشرق الأوسط، حيث يعانى من مرض السكر حوالى 36 مليون شخص بالغ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها.

كما كشفت الدراسات عن أن نسبة 12% من إجمالى حالات الوفاة فى المنطقة لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بمرض السكر ومضاعفاته.

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مصر 365

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