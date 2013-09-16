بهاء الدين: حظر التجوال "ضرورة أمنية" رغم ضرره اقتصاديا

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، أن حظر التجوال المطبق فى الوقت الحالى "ضرورة أمنية" رغم تأثيره على الوضع الاقتصادى إلى حد ما.

وقال بهاء الدين، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم "إنه على المستوى الشخصى يتمنى أن يتم إلغاء قانون الطوارئ وحظر التجوال، ولكنه ليس صاحب قرار وإنما فى أيدى قوات الأمن ووزارة الداخلية التى ترى مصلحة الوطن الأمنية أكثر من أى مسئول آخر.

وأضاف بهاء الدين أن إلغاء حظر التجوال سوف يؤثر إيجابيا على حركة المدارس والناقلات المدرسية فى ظل بدء العام الدراسى الجديد، والعمل على استقرار الأوضاع فى الشارع المصرى وعودة الحياة لطبيعتها.