وزير المالية: مساعدات الخليج منحت مصر فرصة لالتقاط الأنفاس وتحفيز الاقتصاد

قال وزير المالية، إن المساعدات الخليجية منحت مصر "فرصة لالتقاط الأنفاس"، وإن مصر تستخدم الدعم الذى حصلت عليه من السعودية ودولة الإمارات والكويت بشكل أساسى فى تحفيز الاقتصاد الاستثمارى وليس الاستهلاكى.

وفى مقابلة مع رويترز، اليوم "الأحد"، قال أحمد جلال "المساعدات الخليجية أعطتنا فرصة لالتقاط الأنفاس.. وتقليل عجز الموازنة"، وأضاف "استخدمنا المساعدات بشكل أساسى لتحفيز الاقتصاد الاستثمارى وليس الاستهلاكى.. قيمة الاستثمارات الحكومية زادت من 63 مليار جنيه إلى 85 مليار جنيه فى موازنة (السنة المالية) الجارية".

وقال وزير المالية "الاستثمارات الحكومية ستكون فى البنية الأساسية من طرق وكبارى، وسيكون لذلك أثر تشغيلى الآن فى تشغيل المواطنين (العاطلين) ومستقبلا فى جذب الاستثمارات... وسيكون لذلك أثر إيجابى على النمو".

وقال جلال وهو سادس وزير مالية لمصر فى أقل من ثلاثة أعوام "المساعدات الخليجية تساعدنا فى تقليل عجز الموازنة... وتقليص سعر الفائدة عند الحاجة للاقتراض من البنوك"، كما أضاف أن المساعدات الخليجية تعمل على تحقيق التوازن الكلى للاقتصاد وساعدت فى حل مشكلة اجتماعية من خلال عدم وجود طوابير على محطات الوقود فى الشوارع.

وشهدت البلاد قبل عزل مرسى أزمات فى نقص السولار والبنزين وامتدت طوابير السيارات أمام محطات البنزين بل وحدثت مشاجرات، بسبب التسابق على ملء خزانات السيارات. وتفاقمت مشكلة انقطاع التيار الكهربائى فى نفس التوقيت.

وقال جلال لرويترز فى رده على سؤال عن الوقت التى يمكن لمصر فيه الاعتماد على نفسها دون الحاجة لمساعدات من الخارج "عندما يستقر الأمن وتطبق الخريطة السياسية وتكون هناك حكومة ليست انتقالية... ستتعامل مصر مع العالم بدون مساعدات".