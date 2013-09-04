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اللجنة المرورية في عجمان تناقش حالة الطرق وأسباب الحوادث

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اللجنة المرورية في عجمان تناقش حالة الطرق وأسباب الحوادث اللجنة المرورية في عجمان تناقش حالة الطرق وأسباب الحوادث

ناقشت اللجنة المرورية في عجمان حالة الطرق العامة وأسباب الحوادث وملاحظات الجمهور واحتياجات بعض الشوارع من الشواخص المرورية والمطبات والأنفاق الخاصة بالشوارع الرئيسية وإنشاء المزيد من ممرات المشاة وعرض إحصائيات الحوادث المرورية خلال الفترة الماضية وأسبابها، كما تطرقت إلى إنشاء مواقف للسيارات خلف بعض البنوك في شارع الشيخ خليفة والشوارع التي توجد فيها بنوك نظرا لحالة الازدحام التي تشهدها الشوارع فيها، وتوفير دوريات الشرطة في مختلف المناطق بحسب الحاجة إليها وتعديل أوقات الإشارات الضوئية مع بدء العام الدراسي، بالإضافة إلى العديد من الأمور الخاصة بالحركة المرورية والملاحظات حولها.

جاء ذلك خلال استضافه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان اجتماع اللجنة المرورية الدوري برئاسة العميد سلطان بن عبدالله النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان رئيس اللجنة المرورية بالإمارة بحضور كل من المهندس أحمد عبدالرزاق العوضي مدير عام الدائرة بالإنابة، والمقدم شعيب عبدالله كاجور مدير إدارة المرور والدوريات، والمهندس محمد أحمد عبدالرزاق العوضي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، والنقيب فؤاد يوسف الخاجة مدير فروع الدوريات الداخلية، والمهندس خالد عبدالكريم الأحمد رئيس قسم الأنظمة الكهربائية بالدائرة.

تسهيلات

وأشاد العميد سلطان بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة نائب القائد العام لشرطة عجمان، بمتابعات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة ومتابعات المهندس أحمد عبدالرزاق العوضي المدير العام بالإنابة وحرصهما على توفير كافة التسهيلات للجنة المرورية ومتابعة توصياته للحفاظ على السلامة المرورية على الطرقات معرباً عن شكره الجزيل لجهود الدائرة في متابعة كافة الملاحظات التي تبديها اللجنة.

ومن جهته أكد المهندس أحمد عبدالرزاق العوضي المدير العام بالإنابة، عضو اللجنة المرورية حرص دائرة البلدية والتخطيط بعجمان على رصد كافة الملاحظات الخاصة بالحركة المرورية ومتابعتها ميدانيا، مثمنا الجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة في التعاون مع الدائرة في ذلك لخدمة المصلحة العامة بالإمارة وضمان السلامة على الطرق.

تنسيق

وتبادل رئيس اللجنة العميد النعيمي والمهندس العوضي وجهات النظر المختلفة حول تعزيز التعاون والتنسيق الدائم ما بين دائرة البلدية والتخطيط وشرطة عجمان وإدارة المرور في متابعة توصيات اللجنة بشأن الطرق والحركة المرورية عليها ورصد احتياجاتها وخاصة ما يتعلق بزيادة عدد المطبات وممرات المشاة للحد من الحوادث على الطرق والتوقيت الخاص بالإشارات الضوئية والشواخص المرورية وأعمال التوسعة لبعض الشوارع والتوصيات الخاصة بمخاطبة وزارة الأشغال العامة بشأن أهمية إنشاء نفق على شارع الشيخ محمد بن زايد للتسهيل على سكان التلة والمويهات، ومقابل شارع الزوراء وغيرها من التوصيات .

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