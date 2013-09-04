النعيمي يبحث التعاون مع وفد أميركي

التقى اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي أمس وفداً من الولايات المتحدة الأميركية، برئاسة جون ساندويج مدير مكتب تطبيقات قوانين الهجرة والجمارك الأميركية في وزارة الأمن القومي الأميركي يرافقه ادم زايتس ملحق وزارة الأمن القومي في السفارة الأميركية لدى الدولة وعدد من المسؤولين.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون الشرطي بين الطرفين والتنسيق المشترك خاصة فيما يتعلق بمجالات التدريب.

وحضر اللقاء العقيد فيصل الشعيبي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة أبوظبي، والعقيد خليفة بطي الشامسي مدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية، والعقيد ثاني الشامسي مدير إدارة التدريب في الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة أبوظبي، والمقدم خالد خوري مدير إدارة التعليم بشرطة أبوظبي.