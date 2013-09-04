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«هيئة القرآن»: مطبعة المصحف ومتحفه ضمن برنامج الحكومة

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«هيئة القرآن»: مطبعة المصحف ومتحفه ضمن برنامج الحكومة «هيئة القرآن»: مطبعة المصحف ومتحفه ضمن برنامج الحكومة
أكد المدير العام للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بالانابة وليد الستلان حرص الهيئة على اختيار افضل التصاميم لمطبعة المصحف الشريف.
>وقال الستلان في تصريح صحافي ان للهيئة مشاريع كبرى منها مشروع مطبعة المصحف الشريف ومشروع المبنى الاداري المتضمن متحف القرآن الكريم والسنة النبوية، مبينا ان الهيئة اعتمدت المشروعين ليكونا من ضمن مشاريع الخطة الخمسية وضمن برنامج عمل .
>وذكر الستلان انه اجتمع امس مع لجنة البيوت الاستشارية التي ضمت كلا من مراقبة البيوت الاستشارية المهندسة نهى الراشد والمهندسة غادة الغانم والمهندس صباح اسد بهدف التعاون لتذليل جميع الصعاب التي تواجه المشروعين نظرا لأهميتهما.
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