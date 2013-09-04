وزارة الصحة: 160 ألف حالة إصابة بفيروس سى سنوياً فى مصر

قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تتعامل مع الأمراض الفيروسية والكبدية باعتبارها مشكلة أمن قومى، ويتم التعامل معها بجدية ومشاركة المجتمع.

وأشارت خلال حوارها لبرنامج "الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة" إلى أن عدد المصابين بفيرس سى يصل إلى 160 ألف شخص سنوياً بمعدل انتشار 9.7% لسن ما فوق الـ 15 عاما، مشددة على أن يجب التعامل مع المرض بحذر وتجنب الممارسات الخاطئة.

وأضافت أن محاربة الأمراض فى مصر مسئولية مشتركة بين القطاع الطبى والمجتمع ككل، وعلى الأشخاص التعاون مع الدولة لتجنب انتشار الأمراض والأوبئة.