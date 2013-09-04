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سرقة 28 كمبيوتر شاحنة متوقفة في الضجيج

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سرقة 28 كمبيوتر شاحنة متوقفة في الضجيج سرقة 28 كمبيوتر شاحنة متوقفة في الضجيج
عبدالله قنيص

صدم 28 سائقا لشاحنات كانوا قد تركوا شاحنتهم في مواقف مخصصة لهم صباح امس في منطقة الضجيج بقيام لصوص مجهولين بسرقة الكمبيوترات، وقال مصدر امني ان السائقين تقدموا صباح امس الى مخفر الجليب وابلغوا انهم وجدوا هذه الاجهزة وقد سرقت خلال الفترة المسائية على الارجح، وسجلت قضية وانتقل رجال من الأدلة الجنائية لرفع الاثار التي من الممكن ان يكون اللصوص قد خلفوها وراءهم.

مواطن يتهم شركة سفريات بالنصب عليه بحجز فندقي وهمي

محمد الجلاهمة

اتهم مواطن داخل مخفر النقرة شركة سفريات بالنصب عليه، وقال المبلغ انه اتفق مع الشركة على تنظيم برنامج في إحدى الدول الآسيوية، وأن الشركة استلمت قيمة البرنامج، وحينما ذهب الى الدولة الآسيوية وجد أن لا حجز باسمه في الفندق الذي ابلغته الشركة. وسجلت قضية نصب واحتيال، وجار استدعاء المسؤول عن الحجوزات للتحقيق معه في ادعاءات المبلغ.

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