سفارة مصر بالنمسا تجرى لقاءات مع الصحفيين لتوضيح المشهد السياسى

قامت السفارة المصرية فى فيينا بعدد من التحركات الإعلامية المكثفة خلال الأسبوع الماضى مع ممثلى وسائل الإعلام النمساوية على هذا الصعيد، حيث قام السفير خالد شمعة بعقد لقاءات مع عدد من الصحفيين والإعلاميين النمساويين، كما نظمت السفارة المصرية مؤتمراً صحفياَ فى مقر نادى الصحافة فى العاصمة النمساوية فيينا شارك فيه ممثلين من الإذاعة والتلفزيون النمساويين، ومن كبريات الصحف النمساوية، وذلك لتقديم عرض مفصل حول طبيعة الأحداث الجارية فى مصر، وللمسار الانتقالى الذى تسير عليه مصر فى المرحلة الحالية.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج لتوضيح طبيعة الأوضاع الحالية فى مصر، وعرض تطورات الأوضاع على الساحة المصرية حالياً أمام المجتمع الدولى.

كما طمأن "شمعة" ممثلى وسائل الإعلام النمساوية على عودة الاستقرار إلى الأوضاع الأمنية فى مصر فى الوقت الراهن، وبالأخص فى المناطق السياحية على شواطئ البحر الأحمر، الأمر الذى أسفر عن عودة تدفق النشاط السياحى إلى مصر، وقيام بعض الدول مثل ألمانيا بمراجعة إرشادات السفر إلى مصر، معرباً عن تطلع مصر لقيام النمسا بإجراء مماثل قبل بدء الموسم السياحى الشتوى، ومؤكداً على استعداد مصر الدائم لاستقبال السيّاح النمساويين ولتوفير سبل الراحة والأمان لهم ولكل السيّاح الوافدين إلى مصر.

وقد كان من اللافت للنظر أن أسئلة واستفسارات ممثلى وسائل الإعلام النمساوية أظهرت تفهماً أكثر دقة وواقعية لما شهدته مصر من أحداث مؤسفة على مدار العام المنصرم دفعت الشعب المصرى لاستعادة إرادته وحريته فى اختيار طريق الديمقراطية.