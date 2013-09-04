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السلطات الصحية فى سول: 7 آلاف و780 كوريا جنوبيا مصابون بالإيدز

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السلطات الصحية فى سول: 7 آلاف و780 كوريا جنوبيا مصابون بالإيدز السلطات الصحية فى سول: 7 آلاف و780 كوريا جنوبيا مصابون بالإيدز

أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية أن 7 آلاف و780 كوريا جنوبيا مصابون بفيرس "اتش آى فى" المسبب لمرض متلازمة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وأوضح المركز الكورى لمكافحة الأمراض والوقاية منها - فى بيان أصدره اليوم ونقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- أن 9 آلاف و410 مواطنين من كوريا جنوبيا، تم تشخيص إصابتهم بالإيدز منذ عام 1985 وحتى عام 2012 توفى منهم 1622.

وأكد المركز أن العلاقات الجنسية كانت السبب فى إصابة 868 كوريا جنوبيا العام الماضى بمرض متلازمة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، منهم 808 امرأة و60 رجلا، وأن 85 شخصا أجنبيا تم تشخيص إصابتهم بمرض الإيدز، إلا أن المركز لم يفصح عن جنسياتهم.

ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن عملية نقل الدم الملوث بفيروس "اتش آى فى" المسبب لمرض الإيدز الذى يدمر خلايا فى الجهاز المناعى، من الأسباب الرئيسية لانتشار مرض "الإيدز".

وأوضحت المنظمة أنه لا يوجد علاج لمرض الإيدز حاليا، إلا أن المتابعة الصحية المنتظمة تقلل من سرعة تقدم الفيروس فى الجسم لدرجة تصل لحد وقف تقدمه.

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مصر 365