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كاميرون: سوريا ستستخدم الأسلحة الكيماوية مجددا لو لم تضربها أمريكا

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كاميرون: سوريا ستستخدم الأسلحة الكيماوية مجددا لو لم تضربها أمريكا كاميرون: سوريا ستستخدم الأسلحة الكيماوية مجددا لو لم تضربها أمريكا

كتب : رويترز منذ 3 دقائق

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إنه يعتقد أن السورية ستستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبها مجددا إذا عدلت الولايات المتحدة عن القيام بعمل عسكري ضدها.

وحين سألته نائبة من حزب العمال المعارض اليوم عما إذا كان سيحث على وقف إطلاق النار في سوريا بدلا من "غارة قصف"، قال كاميرون للبرلمان إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وجه تحذيرا واضحا للرئيس السوري بشار الأسد بشأن الأسلحة، وإنه محق في التمسك به.

وأشار كاميرون خلال جلسة الأسئلة والأجوبة الأسبوعية إلى النائبة التي طرحت السؤال، وقال: "أطلب منها أن تضع نفسها للحظة في مكان رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف: "حدد خطا أحمر واضحا جدا، وهو أنه إذا حدث استخدام واسع النطاق للأسلحة الكيماوية فيجب أن يحدث شيء ما. أن تطلب من رئيس الولايات المتحدة بعد أن حدد الخط الأحمر ووجه التحذير العدول عنه، فإنني أعتقد أن هذا سيكون اقتراحا محفوفا بالمخاطر، لأنني أعتقد أنكم سترون المزيد من الهجمات بالأسلحة الكيماوية من جانب النظام ردا على هذا".

وكرر كاميرون أن بريطانيا لن تشارك في أي عمل عسكري ضد سوريا، بعد أن خسر اقتراعا برلمانيا على المسألة الأسبوع الماضي، لكنه قال إن على العالم أن يتبنى موقفا حازما من استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية.

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