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المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية يشن هجوما على ممثليهم في لجنة الخمسين

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المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية يشن هجوما على ممثليهم في لجنة الخمسين المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية يشن هجوما على ممثليهم في لجنة الخمسين

كتب : رحاب عبدالله منذ 25 دقيقة

شن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، هجوما حادا ضد ممثلي العمال بلجنة الخمسين، أحمد خيري رئيس الاتحاد القومي للنقابات المستقلة، والجبالي محمد المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، معلنين رفضهم للاسمين باعتبارهما غير ممثلين للعمال بشكل حقيقي.

قال رجب دسوقي، القيادي بالمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إن أحمد خيري كان مدفوعا من قيادات الحزب الوطني، ولا يمثل العمال بأي صفة، ووجوده في لجنة الخمسين يخدم مصالح النظام ورجال الأعمال ولا يعود بالنفع على العمال بأي حال من الأحوال.

وأوضح أن إنشاء خيري، لاتحاد النقابات المستقلة قوبل بالرفض من قيادات العمال بالإسكندرية، الذين رفضوا حضور أكثر من اجتماع لتدشين هذا الاتحاد بقاعة أتينيوس لعلمهم أنه كيان صوري لا يمثل العمال ولن يلبي تطلعاتهم.

ومن جانبه، قال خالد طوسون، القيادي بالمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إن الجبالي هو أحد الكوادر الداعمة لاتحاد عمال مصر الذي تم حله بحكم من المحكمة الدستورية، نظرا لكونه لا يمثل العمال، وما هو سوى ذراع للسلطة تمكنها من السيطرة على العمال وسلب حقوقهم.

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