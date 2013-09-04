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سرطان الدم يحدث نتيجة حدوث طفرة وراثية أو تحول فى خلايا نخاع العظام

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سرطان الدم يحدث نتيجة حدوث طفرة وراثية أو تحول فى خلايا نخاع العظام سرطان الدم يحدث نتيجة حدوث طفرة وراثية أو تحول فى خلايا نخاع العظام

الكثير منا يعلم بعض المعلومات عن السرطان ولكننا قد نجهل الكثير عن سرطان الدم فقد نتساءل عن أسباب حدوث سرطان الدم، وكيفية علاجه باعتباره كما يعتقد البعض من أصعب أنواع السرطانات.

قال الدكتور محمد عبد المعطى أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، إن سرطان الدم النخاعى المزمن هو سرطان الخلايا المكونة للدم، وهى تسمى خلايا الدم النخاعى، حيث توجد فى نخاع العظام "الأنسجة الأسفنجية الحمراء من الجزء الداخلى من العظام الكبيرة".
> وأشار إلى أنه غالبا ما يسبب ذلك زيادة عدد خلايا الدم البيضاء "الخلايا التى تحارب العدوى".

ما أسباب حدوث سرطان الدم؟

أوضح أن الأشخاص الذين يعانون من سرطان الدم يحدث لديهم طفرة وراثية مكتسبة أو تحول فى خلايا نخاع العظام، حيث يتقطع جزء من الكروموسوم ويتعلق بكروموسوم آخر وهذا يسمى بالانتقال الكروموزومى فى سرطان الدم يتقطع جزء من كروموسوم ٩، ويتحد بكروموسوم ٢٢ ليؤدى لما يسمى كروموسوم فيلادلفيا.

وهناك أشخاص كثيرون يعانون من سرطان الدم بحيث لا تظهر عليهم أى أعراض أثناء التشخيص ولكن المرض يكتشف عندما ينصح الطبيب المعالج بإجراء تحليل دم لأى مشكلة صحية أو أثناء الفحص الروتينى، ويحدث أحياناً أنه حتى إذا كانت الأعراض موجودة فدائماً ما تكون غامضة وغير محددة وأعراض سرطان الدم تشمل ما يلى:
> وهن وإعياء وتعرق ليلاَ.
> نقص فى الوزن وحمى وألم بالعظام.
> تضخم الطحال (الإحساس بكتلة بالجزء الشمال من القفص الصدرى).
> ألم أو إحساس بالامتلاء فى البطن.
> الإحساس بالشبع بعد تناول كمية صغيرة من الطعام.

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مصر 365