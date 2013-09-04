عدم الانتظام في تناول عقاقير ضغط الدم قد يؤدي إلى أزمات قلبية

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

قال باحثون بريطانيون، إن نسيان تناول عقاقير علاج ضغط الدم المرتفع يمكن أن يزيد فرص الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة تصل إلى 40 بالمائة.

ووفقا للباحثين من جامعة جلاسكو، يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ثلث البالغين تقريبًا، وفي حال عدم علاجه بشكل سليم فإنه يزيد كثيرا فرص الإصابة بأزمات قلبية وسكتات دماغية وأعراض أخرى قد تكون خطيرة.

كما أكد الباحثون أيضا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن حدوث تقلبات كبيرة في ضغط الدم يمكن أن يكون له أيضا أثر سيئ للغاية على الصحة، وحذروا من أن التنوع طويل الأجل في ضغط الدم، على مدار أشهر أو سنوات، يمكن أن يزيد خطر الوفاة المبكرة بنسبة 35 بالمائة، بينما تزيد فرص الإصابة بسكتة دماغية أو أزمة قلبية بنسبة 42 بالمائة مقارنة بالذين يسجلون قراءات مستقرة لضغط الدم الخاص بهم.

وأشاروا إلى أن إهمال أو نسيان تناول جرعات من عقاقير ضغط الدم هو أحد الأسباب الرئيسية لحدوث تقلبات في معدل الضغط بشكل كبير، فضلا عن أسباب أخرى مثل التوتر ومرض السكر، الذي يمكن أن يدمر الأوعية الدموية، أو وجود استعداد من الناحية الوراثية.

وأضاف الباحثون أن عوامل مثل التوتر وعدم الانتظام في تناول الدواء يمكن أن تتسبب في زيادة تقلبات ضغط الدم، موضحين أنه رغم عدم تمكن الإنسان بشكل دائم من السيطرة على التغييرات التي تحدث في ضغط الدم، إلا أنه بإمكانه على الأقل أن يتأكد من تناول أدويته بشكل منتظم، فالإهمال في المواظبة على العلاج يمكن أن يزيد خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة تصل إلى أكثر من 40 بالمائة.