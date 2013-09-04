تبادل الخبرات البلدية بين مجلسي المزاحمية ووادي بن هشبل

سعود الخزيم (المزاحمية)

التقى أعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة المزاحمية أمس الأول نظراءهم في مركز وادي بن هشبل وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس بلدي المزاحمية، ضمن لقاء تبادلي بهدف تبادل الخبرات بين المجلسين.وكان في استقبال رئيس بلدي وادي بن هشبل عبدالرحمن القطامي وأعضاء المجلس المرافقين له لدى وصولهم لمحافظة المزاحمية رئيس بلدي بلدية محافظة عبدالكريم بن سعد الشمالي وأعضاء المجلس بالمحافظة بمقر المجلس البلدي بعد ذلك تم القيام بجولة داخل المجلس للاطلاع على التقنيات التي يستخدمها مجلس بلدي المزاحمية في الأرشفة والحفظ كما تم الاطلاع على النماذج التي ابتكرها بلدي المزاحمية للتعامل بين المجلس والبلدية للاختصار من كثرة المخاطبات لتسهيل عملية التواصل بين البلدية والمجلسبعد ذلك قام رئيس بلدي وادي هشبل والأعضاء المرافقون له بجولة ميدانية بمحافظة المزاحمية شملت عددا من مواقع المشاريع التي أقرها مجلس بلدي المزاحمية في ميزانيات سابقة كالمركز الثقافي والمركز الحضاري ومركز الأسر المنتجة وسوق الخميس الشعبي وغيرها من المشاريع وبعدذلك توجه الأعضاء لاستراحة قصيرة بديوانية رئيس المجلس البلدي بالمزاحمية.وزار أعضاء مجلسي البلدي بالمزاحمية ووادي بن هشبل محافظ المزاحمية عساف بن سيف العساف بمقر المحافظة وتم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالتنمية المحلية التي تخدم المواطن وكذلك تم الاطلاع على تجربة المزاحمية في توطيد العلاقة بين المجلسين البلدي والمحلي فيما يخدم التنمية المحلية بالمحافظة بعد ذلك توجه أعضاء المجلسين إلى قاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي بالمزاحمية لبدء اجتماعهم الذي نوقشت فيه عدد من الجوانب المتعلقة بهموم المجالس البلدية وتم عرض تجربة مجلس بلدي المزاحمية في خدمة مواطنيه واتخاذه للقرارات وطريقة العرض والتوضيح أثناء مناقشة المجلس للمواضيع، كما اطلع الأعضاء على طريقة المخاطبات بين المجلس والبلدية وطريقة تلقي طلبات وشكاوى المواطنين وكيفية معالجتها وخصص أعضاء المجلسين خلال الاجتماع وقتا موسعا لتنفيذ متابعة المشاريع والمتابعة المالية والصحية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض نماذج من محاضر الجلسات ثم شرح رئيس بلدية المزاحمية داوود بن سليمان الفرهود أطر التعاون بين المجلس والبلدية لما يحقق رفاهية المواطن تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في مشاركة المواطن في صنع القرار.كما عرض رئيس مجلس وادي بن هشبل رؤية المجلس رافقها عرض مصور عن مركز وادي بن هشبل، وفي نهاية اللقاء قدم رئيس المحلس البلدي لبلدية المزاحمية عبدالكريم بن سعد الشمالي نيابة عن زملائه الأعضاء درعاَ تذكارية لمجلس وادي بن هشبل استلمها رئيس بلدي وادي بن هشبل بمناسبة هذه الزيارة.من جهته، عبر رئيس بلدي المزاحمية عبدالكريم الشمالي باسمه وجميع زملائه بالمجلس عن سعادتهم بهذه الزيارة، لما تتمخض مثل هذه اللقاءات بالفائدة على الوطن والمواطن في مجال العمل البلدي بصفة عامة وفي مجال عمل المجالس البلدية بصفة خاصة.وأضاف الشمالي أن اللقاءات التبادلية بين المجالس محط اهتمام وزارة الشؤون البلدية والقروية لإثراء ثقافة المشاركة في صنع القرار بين ممثلي المواطنين في تلك المجالس واطلاعهم على تجارب متنوعة ومختلفة تصب في نهاية المطاف إلى مخرجات وأداء أفضل للمجالس البلدية.