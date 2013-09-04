دراسة تؤكد تأثير بعض أدوية السكر على القلب

أوضح تقرير عالمى عن سلامة الأدوية أن هناك بعض أدوية لعلاج مرض السكر أنها تسبب فشلا فى وظائف الكبد، وعدم قدرة القلب على ضخ الدم للجسم والقيام بوظائفه الحيوية بشكل ملائم.

وأشارت الدراسة والتى أجريت بإنجلترا إلى أن عددا من المرضى أصيبوا بفشل فى وظائف القلب، واضطرابات فى ضربات القلب نتيجة لتناولهم أدوية لعلاج البنكرياس.

وقدمت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب دراستها على أكثر من 5 آلاف مريض بالسكر، وأكدت إصابتها بمشاكل فى وظائف القلب من جراء تناولهم أدوية لعلاج السكر.

ومن جانبه، يوضح لنا الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أن كل الأدوية لابد من تناولها بعناية كاملة، نظرا لتأثيرها المباشر على مختلف أجهزة الجسم خاصة الكبد والكلى.

ويشير إلى أن تلك الحادثة ليست الأولى من نوعها، فى عالم الأبحاث الطبية، فقد كان هناك دواء لخشونة الركبة يستخدم لفترات طويلة وتبين أن يتسبب فى حدوث هبوط فى القلب.

وهناك بعض الأدوية والتى لم تجر عليها الأبحاث العلمية الكافية قد تتسبب فى حدوث قصور فى شرايين القلب وتجهده.

لذا ينصح دكتور وائل بضرورة إتباع الاحتياطات قبل تناول أى دواء منها عدم تناوله إلا بالجرعات المحددة من قبل الطبيب المختص، والتأكد من سلامته وعدم وجود أى تأثيرات خطرة من تناوله.

كما يجب أيضا على الطبيب المعالج سؤال المريض ومعرفة تاريخه المرضى خاصة وأن تأثير الأدوية يختلف من شخص لآخر وفقا لحالته الصحية.

كما يجب على الطبيب معرفة كل أنواع الأدوية التى يتناولها المريض قبل إعطائه الدواء الجديد لأن تفاعل المواد الكيميائية بداخل الأدوية يتسبب فى حدوث العديد من المضاعفات.