ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 4 سبتمبر

القاهرة: يلتقى الدكتور نبيل فهمى وزير الخارجية، وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ألفا عمر كونارى رئيس مالى الأسبق، وعضوية ديليتا محمد رئيس وزراء جيبوتى الأسبق.

القاهرة: يلتقى أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، قيادات حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، برئاسة عبد الغفار شكر رئيس الحزب فى إطار المشاورات التى تُجريها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية بشأن الوضع الحالى وخارطة المستقبل.

القاهرة: اختتام التجمع الشبابى الأول لبرنامج إعداد 1000 مدرب فى مجال مكافحة الإدمان.

عمان: يتوجه وفد اقتصادى أردنى برئاسة نائل الكباريتى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، إلى القاهرة، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وتعزيز حماية حركة التبادل التجارى الأردنى المصرى المشترك.

بروكسل: يقوم وزير الخارجية القطرى الشيخ خالد بن حمد آل عطية، بزيارة إلى مقر حلف الناتو ببروكسل لإجراء محادثات مع الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسمسون.

جنيف: يعقد وزراء خارجية الدول المجاورة لسوريا اجتماعا، للفت أنظار الرأى العام الدولى إلى وضع اللاجئين السوريين بدول الجوار.

غزة: انطلاق مسيرات إلى المسجد الأقصى فى (يوم النفير) الذى دعت إليه الحركة الإسلامية فى الداخل الفلسطينى (عرب 48).