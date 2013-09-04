علموا الطلاب والطالبات فن الحوار واستمعوا لآرائهم

وجّه بحصر أبناء السجناء لمساندتهم.. الثقفي للتربويين والتربويات:

أحمد السلمي (جدة)

طالب مدير التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي مديري ومديرات المدارس، والمعلمين والمعلمات بأهمية الحوار البناء مع الطلاب والطالبات ومناقشتهم والاستماع لآرائهم، داعيا إلى تعليمهم الحوار والنقاش، والاستماع لهم وتشجيعهم واحترام وجهات نظرهم.وتطرق إلى ان إحدى طفلات الصف الرابع وجدها تحلم بالعالمية. وأضاف «أكملنا استعداداتنا واجتهدنا بكل طاقاتنا ومدارسنا تتزين لأبنائنا وبناتنا، اشتقنا لهم وهم قطعا اشتاقوا لنا فأهلا وسهلا بهم في مدارسهم».ومن جهة أخرى، وجه الثقفي بحصر أبناء السجناء المتواجدين في مدارس المحافظة من اجل مساندة أسرهم خاصة أبناءهم في المدارس، مبينا ان الإدارة تقدم كل الدعم الممكن للأبناء سواء كان دعما في الخدمات الاجتماعية او النفسية.وأشار الثقفي إلى أن لدى الإدارة برنامجا متكاملا يقوم عليه قسم التوجيه والإرشاد للبنين والبنات، مبينا أن هناك برامج متعددة لدعم هذه الفئة التي تقوم في الأساس على دور المرشد الطلابي في المدرسة وفق البرامج المعدة.إلى ذلك، وقف مدير مكتب التربية والتعليم في شمال جدة حميد الغامدي، ميدانيا على انتظام الطلاب والمعلمين بمدارسهم، وذلك من خلال جولته على عدد من المدارس.وأوضح الغامدي ان 40 مشرفا تربويا إضافة الى مساعد المدير للشؤون المدرسية، وقفوا منذ وقت مبكر على استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب، حيث تمت معالجة كل الإشكاليات، مشيرا إلى ان البداية كانت جيدة وجادة بفضل جهود إدارات المدارس والمعلمين.ومن جهة ثانية، دشن مدير المكتب حميد الغامدي فعاليات الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الحالي بمدارس المكتب وذلك بالقسم الابتدائي بمجمع أبحر التعليمي، حيث شارك الطلاب وأولياء أمورهم في عدد من المناشط التي تهدف الى كسر حاجز الخوف والرهبة من المدرسة، فيما اطمأن الغامدي على سير العمل في المدرسة والتقى أعضاء هيئة التدريس وقدم لهم التهنئة ببداية العام الدراسي حاثا إياهم على مضاعفة الجهد من اجل اداء رسالتهم في تربية وتعليم النشء.