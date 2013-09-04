لجنة لدراسة المشاريع المعيقة بشوارع العروس

أفصح أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس أن المخطط المحلي لمدينة رابغ تحت إجراءات المراجعة حاليا للاعتماد من الوزارة وسيسمح بزيادة الأدوار في مواقع محددة وبضوابط محددة، لافتا إلى أن الاعتماد يمر بإجراءات في وزارة الشؤون البلدية والقروية «وننتظر إبلاغهم لنا بنتيجة مراجعتهم»، وقال أبو راس إن المخطط المحلي لمدينة القنفذة في مراحل مراجعته النهائية قبل اعتماده من الوزارة.

> وأوضح أمين جدة في ردوده على صفحته في «تويتر» التي دشنها أخيرا للرد على استفسارات وأسئلة أهالي جدة في ما يتعلق بخدمات الأمانة والبلديات، أنه تمت مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بناء على رفع بلدية القنفذة إلى أمانة، بناء على رغبة المجلس المحلي للقنفذة، ولكن وجد عدم توفر معايير رفعها إلى أمانة، فضلا عن أن المخطط المحلي لمدينة القنفذة في مراحل مراجعته النهائية قبل اعتماده من مقام الوزارة.

وتوقع الأمين أن تنتهي اعتمادات المخطط المحلي برابغ والمخطط المحلي بالقنفذة خلال أسبوع وستكون المناقشة النهائية مع وكالة الوزارة للتخطيط.

> وحول جسر أبحر وجسر عسفان ومتى ستنتهي أعمالهما قال الأمين إن جسر أبحر تحت إجراءات اختيار استشاري لمراجعة تصميم الـ30 في المائة الحالي، وجسر عسفان مشروع تابع لوزارة النقل. مبينا أن الأمانة مازالت في مرحلة مراجعة التصميم ولن يتم تحديد تاريخ إلا بعد الترسية إن شاء الله.

> وشدد أبو راس على كل من يبلغ عن مخالفة عبر غرفة العمليات في أمانة جدة الحرص على إعطاء رقم كود الإغلاق للمتصل عند التأكد من إنهاء البلاغ.

> وردا على مزاعم أحد المواطنين حول تواطؤ بعض موظفي البلديات مع المقاهي والشيش قال إنه يأمل من أي مواطن إثبات مثل هذه المخالفة له شخصيا لاتخاذ اللازم حيالها.

> وقال الدكتور أبو راس إن طلبات إنشاء حدائق أو تنفيذ طرق أو تنفيذ شبكات إنارة هي أمور تخضع لأولويات وخطط العمل الموضوعة من الأمانة، وقال: «إننا الآن في مرحلة دراسة بدائل التمويل بعد أن تم تأسيس الشركة الحكومية».

> وكشف أبو راس أن مشروع «باب جدة» ومشروع «قلب جدة» مشروعان مختلفان، ولكن الاثنين في منطقة المطار القديم ويحظيان بالمتابعة من الإدارة المختصة.

> وحول مطالبات تحسين بعض الأحياء في شمال جدة مثل الرحيلي والشكوى من عدم ملاءمة مدخل الحي، فضلا عن عدم وجود حدائق، وشارعه الرئيسي شبه معطل، قال: «جميع طلبات الأهالي تخضع للدراسة والتقييم»، موضحا أن منطقة طريق المدينة من كوبري الصالة الملكية وشمالا هو طريق تحت إشراف وزارة النقل.

> وأوضح الدكتور أبو راس أن المنح نوعان: منح سامية ومنح بلدية.. حيث أحيلت مسؤولية المنح البلدية لوزارة الإسكان، والمنح السامية لازالت تنفذ من الأمانات والبلديات.

> وحول طلبات تعدد الأدوار في الشوارع الرئيسية في بعض الأحياء، قال: «لم يطرأ أي تغيير على ما هو معتمد في المخطط المحلي المعلن على موقع الأمانة».

> وأعلن أمين جدة عن البدء في الإجراءات النظامية لسحب أحد المشاريع وتسليمه لمقاول آخر، وذلك ردا على ملاحظة أمام بوابة جامعة الملك عبدالعزيز الرئيسية في حي الفيحاء عقب إغلاق الشوارع منذ فترة لتنفيذ ممشى.

> وردا على ملاحظات مواطنين في حي الروابي حول الكوبري المسمى «كوبري العمال» وهل يوجد مقترح لإنشاء أكثر من كوبري لفك الزحام وإعادة إنارة طريق مجرى السيل، قال الأمين إن الأمانة ليس لديها أي مشروع خلال العام المقبل بشأن هذه الملاحظة.

> وحول سفلتة شارع الملك سعود في منطقة أبحر الشمالية، بين الأمين أن هناك مشروعا للصرف الصحي في الناحية الجنوبية من الشارع وعندما ينتهي المشروع يجدول المشروع من ضمن قائمة المشاريع.

> وأعلن الامين عن البدء في تنفيذ جسور للمشاة نهاية العام الميلادي الحالي، منها جسر للمشاة في طريق الأندلس.

> وأوضح أن هناك جسورا في جدة من مسؤولية وزارة النقل من صيانة ونظافة ولوحات إرشادية، ومنها جسر الملك فهد «الستين»، وجسر الفلاح، وجسر الصالة الملكية.

> وحول شركات النظافة بين أن هناك تسعة عقود وست شركات متخصصة في النظافة وجميعها عاملة الآن وستصدر إعلانات تعريفية الأسبوع المقبل إن شاء الله.

> وأضاف أنه سيتم الإعلان في الصحف عن نطاق كل عقد نظافة وطرق التواصل المختلفة مع إدارة العقد وعضو المجلس البلدي المنتخب عن نطاق العقد.

> وأكد أبو راس أن بعض الشوارع عانت من طفوح المياه الجوفية مما أوقع أضرارا عليها وقد تمت معالجتها من قبل شركة المياه الوطنية وتعهدت يسفلتتها مرة أخرى، «ونحن نتابع معهم» ومنها تقاطع شارع حراء مع شارع الأمير ماجد وإشارة حراء مع الأربعين.