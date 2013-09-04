اليوم.. مؤتمر صحفى بـ"التعليم" لشرح نظام الثانوية العامة الجديد

تعقد وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، لتوضيح وشرح نظام الثانوية العامة الجديدة، عقب اعتمادها من مجلس التعليم قبل الجامعى.

وكان الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم قد أكد أن النظام الجديد "تم عرضه على عدة جهات، كان من أهمها مجلس التعليم قبل الجامعى، والذى اعتمده مؤخرا، بالإضافة إلى عقد عدة مشاورات مع اتحاد طلاب المدارس، والأخذ بآرائهم فى بعض النقاط".

وأكد أبو النصر، على أن النظام الجديد، "ألغى تخصيص درجات على حضور الطلاب بالمدارس"، مشيرا إلى أن زيادة عدد المواد جاء فى صالح الطلاب، وأن الدرجات التى خصصت لكل مادة، جاء موازيا لعدد الحصص بالأسبوع الواحد، بالإضافة إلى عدد الساعات التى تدرس بها المادة.