أخبار عاجلة

إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مأساة ماجد الدوسري مع السمنة المفرطة تنتهي بوفاته

Google+ Print
مأساة ماجد الدوسري مع السمنة المفرطة تنتهي بوفاته مأساة ماجد الدوسري مع السمنة المفرطة تنتهي بوفاته

    فارق ماجد الدوسري شقيق رنا المصابين بالسمنة المفرطة الحياة صباح أمس الثلاثاء في مجمع الدمام الطبي بعد أن تعرض لالتهاب رئوي حاد أدى إلى وفاته. وأكد المجمع في بيان أن ماجد والذي يبلغ وزنه 380 كجم -رحمه الله- كان يعالج من السمنة المفرطة واضطرابات الغدد الصماء ومن نوبات متكررة من هبوط مستوى الاوكسجين بالدم, وقد تم نقله مؤخراً الى قسم العناية المركزة لإصابته بالتهاب رئوي حاد, مضيفاً أن حالته ساءت ولم تستجب للعلاجات الطبية المتبعة وحدث توقف للقلب والجهاز التنفسي مع اشتباه بحدوث جلطة رئوية.

وذكر أن المريض كان يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف لخفض السمنة المفرطة, وذلك حسب الخطة الموصى بها من الفريق الطبي الذي تم استدعاؤه من أحد المراكز المتخصصة بالولايات المتحدة الأمريكية لتقييم الحالة وتهيئتها للنقل لاحقاً لإكمال العلاج لديهم, وتنفيذاً لتوجيهات المقام السامي بعد تعذر نقله بالإخلاء الطبي في وضعه الحالي.

وحول الحالة الصحية لشقيقته رنا, أوضح استشاري الجراحة العامة والمناظير الدكتور أحمد الغامدي الطبيب المشرف على حالتها هي وشقيقها, أنها تمر بحالة نفسية صعبة للغاية بسبب ارتباطها الشديد بأخيها, كاشفاً عن جاهزيتها للسفر إلى أمريكا منذ مدة لإجراء العملية وأن جميع ظروفها الصحية تسمح بالتدخل الجراحي وإنهاء معاناتها تماماً لكنها تعتبر ذلك مستحيلاً وغير ممكن بمفردها دون أخيها. وكان من المقرر نقل ماجد الذي يبلغ من الوزن 380 كجم وشقيقته رنا 220 كجم إلى مركز متخصص في علاج السمنة بأمريكا, بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – بعلاجهما, وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وصل الفريق الطبي من امريكا للكشف على الحالتين ووضع خطة علاجية قبل نقلهما, إلا أن ماجد لم تتحسن حالته, بينما شقيقته اصبحت جاهزة للعملية الجراحية ونقلها إلى امريكا لكنها رفضت إجراءها وهي بعيدة عن شقيقها. بدوره, أوضح سعد الدوسري "شقيق رنا وماجد" أن المصاب كبير وجلل عليه وعلى عائلته وأنه لايستطيع التحدث في أي أمر الآن سوى الدعاء لماجد بأن يعوضه الله عن حياته بالجنة والمغفرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية