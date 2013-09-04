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حملة لتنظيف طرق فيفاء

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حملة لتنظيف طرق فيفاء حملة لتنظيف طرق فيفاء

 عبد الله الفيفي (فيفاء)

باشرت أمس فرق الصيانة ببلدية فيفاء إزالة اكوام من المخلفات وا?تربة والصخور من على الشوارع، والتي تسببت فيها ا?نهيارات ومخلفات مقاولي البلدية ?عمال التوسعة ومخلفات البناء التي تتركها اعمال البناء في فيفاء. ورحب عدد من المواطنين بالخطوة، مطالبين باستمرار البلدية في تهيئة الطرقات في فيفاء ومتابعة اكمال اعمال التوسعة والجسور للمواقع التي ينفذها المقاولون لصالح بلدية فيفاء. وقال محمد يحيى الفيفي «نطالب البلدية بسفلتة طرق فيفاء التي عانت طويلا من ا?همال بسبب عدم الصيانة وتوسعتها وعمل حواجز ولوحات ارشادية وتصريف مياه ا?مطار». فيما طالب جابر محمد المشنوي بسفلتة عدد من الطرق الفرعية في فيفاء، وقال إن طريق الشمسية وسط فيفاء يعاني المواطنون منذ سنوات طويلة من وعورته وطالب بسرعة سفلتته.

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