إمارة مكة تناقش تطبيق «عقوبات الحج» مع قيادات الأمن

أكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن هناك إجراءات اتخذت وأخرى ستتخذ للحد من الحجاج غير النظاميين، للقضاء على هذه المشكلة التي تتسبب في مشاكل للحجاج في كل عام. وأضاف الدكتور الخضيري لدى اجتماعه بالقيادات الأمنية بالمنطقة لبحث سبل تطبيق هذه العقوبات، أنه جرى رصد عدد من الملاحظات في الأعوام السابقة وتم تلافيها هذا العام، مثل: تعديل بعض مواقع نقاط الفرز وغيرها من الإجراءات التي ستسهم في الحد من تسرب الحجاج غير النظاميين.

وكشف عن استخدام التقنية والكاميرات لمراقبة هذه المراكز في هذا العام، مؤكداً أن الإجراءات القادمة ستعتمد على تطبيق العقوبات التي أعلنها أمير المنطقة بحق الحجاج المخالفين، من خلال تكاتف الجهود بين الجهات الأمنية لمراقبة المنافذ وضبط المخالفين.

وقدمت الجهات الأمنية عروضاً مختلفة لتنفيذ هذا التوجّه ابتداءً من حج هذا العام، إذ أبرزت قدرتها واستعدادها لضبط كل التجاوزات التي تساعد في مخالفة الأنظمة، مؤكدة أن العقوبات التي تم الإعلان عنها ستنفذ بحزم.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية أخيراً، عن إجراءات وعقوبات على الحجاج المخالفين للأنظمة تصل إلى السجن والإبعاد عن المملكة للمقيمين.