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75 شاباً يقلعون عن التدخين في ملتقى كفى.. بالكرنتينة

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75 شاباً يقلعون عن التدخين في ملتقى كفى.. بالكرنتينة 75 شاباً يقلعون عن التدخين في ملتقى كفى.. بالكرنتينة

    أعلن 75 شاباً توبتهم وإقلاعهم عن التدخين وتوجهوا لأداء فريضة العمرة امس الاول وذلك في ختام ملتقى التثقيف الميداني الذي نظمته جمعيه كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقه مكة المكرمة بحي الكرنتينة بجدة.

وفي آخر ايام الملتقى وخلال محاضرتيْ الشيخين عبدالله بانعمة، ونايف الصحفي قام العشرات من الشباب برمي أكياس الشمة وعلب السجائر بل ومنهم من احضر المعسل وقاموا بإتلافه على المسرح توبةً لله. وفي السياق نفسه اشاد عمدة حي الكرنتينة الاستاذ منصور مكين بالملتقى التثقيفي الميداني وطلب من مسؤولي كفى ان يكون لديهم العديد من الفعاليات طوال العام حتى تساهم مع ابناء الحي في تطهيره من هذه الآفات التي ابتلي بها آلاف الشباب..

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