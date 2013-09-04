مطالبات باستمرار برامج الدعم حتى عيد الأضحي

سعيد الباحص (الدمام)

بلغ عدد المستفيدين من برامج جمعية جود النسائية الخيرية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وبداية شهر شوال 1941 مستفيدا من الجنسين، وأوضحت رئيسة مجلس الإدارة بالجمعية الجوهرة المنقور، أن البرامج التي تم تنفيذها خلال المدة المذكورة تضمنت برنامج اللجنة الاجتماعية ولجنة كافل يتيم، وتوزيع كوبونات أرزاق رمضان على 687 أسرة، وصرف زكاة الفطر إلى 60 أسرة، وتوزيع كسوة العيد من النصف من رمضان على 300 أسرة، إضافة إلى توزيع كوبونات أرزاق رمضان على 424 من أسرة كافل يتيم وكوبونات كسوة العيد والاستعداد للمدرسة على 580يتيم ، وكذلك توزيع مكيفات للأسر المحتاجة.إلى ذلك طالبت عدد من الأسر المستفيدة من الجمعية بمواصلة برامج رمضان وزيادة مخصصات الأسر خلال الفترة القادمة خاصة في ظل اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وما يتطلب من تجهيزات خاصة لمعظم الأسر.