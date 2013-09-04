11 خبيرا في استراتيجيات الموارد يضعون منهجية الإدارة في ملتقى طبي

سعيد الباحص (الدمام)

أنهى مجمع الملك فهد الطبي العسكري في الظهران نقاش محاوره الثمانية بعدد من التوصيات تعزز جودة الأداء وصنع القرارات الخادمة في العملية الإدارية الحديثة وكان الملتقى شهد مشاركة القيادات العليا بالمستشفيات العسكرية ومديري إدارات الموارد البشرية ومديري إدارات التدريب إلى جانب فئات مستهدفة في الوظائف المؤثرة.وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدكتور سليمان علي العلويط أن الملتقى استحدثت فكرته كإضافة نوعية للتطوير والتحسين وإبراز دور الموارد البشرية في صناعة القرارات الاستراتيجية للمنظمات الحديثة والتعرف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة عالميا وإقليميا ومحليا في مجال الإدارة الاستراتيجية الحديثة للموارد البشرية.وقال إن الملتقى استهدف تحقيق جملة من الرؤى منها العمل على إحداث نقلة نوعية في أداء إدارة الموارد البشرية لتحقيق الاستفادة القصوى من جميع العاملين في مستشفيات القوات المسلحة والتأكد من زيادة قدرتها التنافسية ورفع أداء العاملين وتوطين الوظائف وذلك من خلال تشخيص وتحليل الوضع الراهن للموارد البشرية بالمستشفيات العسكرية والمقارنة مع التجارب الناجحة للآخرين في تنمية مواردها البشرية ووضع التصور الشامل لتنمية وتطوير الموارد البشرية بالمستشفيات العسكرية.في المقابل أشار مدير مستشفيات القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية بالنيابة اللواء طبيب يحيى بن علي العقل أن هذا الملتقى عزز من التجارب المتميزة وقصص النجاح كذلك سيناقش العلاقة المباشرة بين التدريب والاستراتيجيات لتطوير الموارد البشرية في المجال الطبي إلى جانب البحث في جوانب التميز والجودة في المجال الطبي وتطبيق إدارة الآليات للتأكد من صياغة إجراءات وتعليمات العمل والوصف الوظيفي إلى جانب أهمية التزام الإدارات العليا بتطوير أداء الموارد البشرية وتأثير الثقافات المتابينة على ا?داء.وأكد مدير مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران العقيد خالد الحديثي على ضرورة تبني منهج التخطيط الاستراتيجي لرفع أداء الموارد البشرية حيث تعد من أهم الإدارات التنظيمية خاصة أن العلوم الإدارية الحديثة أثبتت من خلال الدراسات والنظريات أن نجاح المنظمة يعتمد على كفاءة العنصر البشري لذلك يجب أن تضع الإدارة هذا المبدأ ضمن وأهم أولوياتها. وأبان عبدالمحسن الغريري مدير الشؤون العامة بالمجمع الطبي العسكري أن الملتقى حفل بالكثير من الفعاليات وحاضر به أكثر من 11 خبيرا من الجانب الرجالي والنسائي إلى جانب الورش العملية على مدى يومين.