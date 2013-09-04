حبس قياديين بجماعة الإخوان المسلمين بقنا 15 يوما على ذمة التحقيقات

أمر المستشار أحمد الفولى مدير نيابة قنا الكلية بحبس القيادى الإخوانى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بمحافظة قنا محمود يوسف ومدرب التنمية البشرية إسلام محمد عبد المجيد القيادى بالجماعة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهما لاتهامهما بالتحريض على أعمال الشغب والعنف والتعدى على مجمع محاكم قنا.

وشنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية استهدفت قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمركز قنا، ونجحت فى إلقاء القبض على القيادى الإخوانى والبرلمانى السابق محمود يوسف ومدرب التنمية البشرية إسلام محمد عبد المجيد القيادى بالجماعة، لاتهامهما بالتحريض على أعمال العنف والشغب والتعدى على المنشآت الحكومية لرفضهما فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وفى سياق متصل نقلت الأجهزة الأمنية القيادى الإخوانى رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى الدكتور سعد شرقاوى محمد أحمد إلى المستشفى الجامعى بقنا، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة وسط حراسة أمنية مشددة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على القيادى الإخوانى رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى اليوم بعد مداهمة منزله بمنطقة الكنوز بمدينة قنا.