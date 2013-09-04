تقرير: نمو أنشطة المصانع العالمية بأسرع وتيرة منذ يونيو 2011

أظهر تقرير أمس الثلاثاء، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية العالمى، نما بأسرع وتيرة فى أكثر من عامين فى أغسطس مع تدفق الطلبيات الجديدة بأعلى معدل منذ فبراير 2011.

وارتفع مؤشر جيه.بى مورجان لمديرى المشتريات فى قطاع الصناعات التحويلية العالمى إلى 51.7 فى أغسطس من 50.8 فى يوليو، ليظل فوق مستوى 50، الذى يشير إلى النمو للشهر الثامن على التوالى.

وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 53.3 من 51.6 الأمر الذى يشير إلى أداء جيد أيضا فى النشاط فى الشهر التالى، وزاد معدل التوظيف للمرة الأولى فى ثلاثة أشهر.

وشهدت المصانع الأوروبية نموا قويا فى أغسطس وتعافت الصين مع ارتفاع الطلب، فى حين نما قطاع الصناعات التحويلية الأمريكى الشهر الماضى بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين وفق ما أظهره تقرير سابق.

ويعتبر مصدر الضغط الرئيسى على المؤشر نتيجة ضعف واسع النطاق فى عدد من الأسواق الناشئة بينها الهند وتايوان وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وفيتنام والبرازيل.