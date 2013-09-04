11 ساعة فقط جعلت جدو ينضم لهال سيتي

استغرقت المفاوضات التي جرت بين هال سيتي والأهلي حول انتقال محمد ناجي "جدو" من الأخير نحو 11 ساعة فقط في مدة تعتبر ضمن الأسرع في تاريخ الصفقات.

فقد انتقل جدو إلى هال سيتي لمدة موسم على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة من اليوم الختامي لفترة الانتقالات الصيفية بأوروبا.

وكان جدو قد لعب بقميص هال سيتي في النصف الثاني من الموسم الماضي معارا مع الأهلي وأسهم في تأهل الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل خمسة أهداف سجلها في 12 مباراة.

وأفاد تقرير جريدة "هال ديلي ميل" الإنجليزية في حديثه عن الصفقة أن الأهلي كان مترددا في البداية حول ترك جدو للنمور.

وأضاف التقرير "لكن موافقة جدو على تمديد عقده مع ناديه المصري أنهت قصة مفاوضات استمرت لـ11 ساعة فقط بالانضمام لهال سيتي".