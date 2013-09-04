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وزير الخارجية اللبناني: مصر تستعيد تاريخها ونحيي موقفها من أزمة سوريا

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وزير الخارجية اللبناني: مصر تستعيد تاريخها ونحيي موقفها من أزمة سوريا وزير الخارجية اللبناني: مصر تستعيد تاريخها ونحيي موقفها من أزمة سوريا

كتب : أ ش أ منذ 23 دقيقة

وجه وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، التحية للموقف المصري تجاه الأزمة السورية، معتبرا أن بدأت تستعيد تاريخها وروحها القومية.

وقال الوزير اللبناني، في تصريح صحفي أمس، إن "مصر هي القائدة لهذه الأمة لأن كل مقومات الزعامة والقيادة متوفرة فيها ولا يمكن استبدالها بدولة أخرى"، مشيرا إلى أن "هناك وجهات نظر مختلفة بين مصر والسعودية تجاه الأزمة السورية".

وشدد على أنه "لا يمكن أن يكون لبنان بمعزل عما يجري في سوريا"، محذرا من أن أي حرب على سوريا سيكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة ولا سيما على لبنان، مضيفا "أننا نرفض أي عمل عدواني على سوريا، وهذا لا يعني أننا خرجنا عن سياسة الحياد"، متسائلا "هل يعقل أن دولة عربية شقيقة تتعرض للاعتداء ولا نفعل شيئا؟".

ولفت منصور إلى أن هناك من يروج لعمل عسكري في سوريا، مشيرا إلى أن هناك تحركا جديدا داخل الجامعة العربية تجاه الأزمة السورية، ورأى منصور أن "المستهدف اليوم ليس النظام السوري بل المستهدف الدولة السورية"، معتبرا أن "انهيار الدولة السورية سيؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة برمتها".

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