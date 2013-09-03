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جامعة كفر الشيخ تطالب المحافظة برد 26 مليون جنيه لاستكمال المستشفى

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جامعة كفر الشيخ تطالب المحافظة برد 26 مليون جنيه لاستكمال المستشفى جامعة كفر الشيخ تطالب المحافظة برد 26 مليون جنيه لاستكمال المستشفى

أكد الدكتور محمد والى نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الطلاب والتعليم أن الجامعة ستطالب محافظة كفر الشيخ بسداد 26 مليون جنيه بقية التبرعات التى تم جمعها أيام اللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ الأسبق لإقامة كلية طب بشرى.

وأضاف والى لـ"اليوم السابع" و"كايرو دار" أنه صدر حكم قضائى لصالح الجامعة يقضى برد المحافظة مبلغ الـ40 مليون جنيه تبرعات من الأهالى، وأشار إلى أن المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق رد للجامعة 14 مليون جنيه ومتبقى 26 مليون جنيه.

وأضاف والى، المستشفى الجامعى يحتاج لاستكمالها 300 مليون جنيه وللأسف فإن ثقافة التبرع والعمل الخيرى بكفر الشيخ معدومة لذا نطالب باسترداد بقية المبلغ الـ26 من المحافظة لمحاولة توفير متطلبات إنشاء المستشفى الجامعى.

جدير بالذكر أن الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق وكذلك رئيس جامعة كفر الشيخ السابق رفضا الـ40 مليون جنيه تبرع لعدم وجود برنامج ضمن التعليم العالى فى ذلك الوقت لإقامة كلية طب بشرى بجامعة كفر الشيخ حتى عام 2022م، بحضور المهندس أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ الأسبق وقتها وتم إنفاق تلك الأموال على مستلزمات المستشفيات ووعد هلال بتوفير أطباء جامعيين للمستشفيات بكفر الشيخ ولكنه لم يفى بوعده ولكن عددا من المتبرعين والجامعة أقاموا دعوى قضائية، والتى قضت برد المبلغ للجامعة لأنه لا يحق صرف المبلغ، إلا فيما خصص له وتم التحفظ على مبلغ 17 ألف جنيه أيام المهندس أحمد زكى عابدين تحت بند تبرعات الجامعة وعندما تسلم المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق مهام المحافظة وتبنى الدكتور ماجد القمرى رئيس جامع كفر الشيخ والدكتور محمد أبو والى نائب رئيس الجامعة فكرة إنشاء كلية الطب البشرى، التى ستبدأ الدراسة بها العام الدراسى القادم "2013م - 2014م" رد الحسينى مبلغ 14 مليون ومتبقى 26 مليون جنيه.

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مصر 365