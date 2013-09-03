المسلماني: أطراف خارجية ترغب في كسر الجيش والدولة المصرية

كتب : خالد عبد الرسول الثلاثاء 03-09-2013 22:06

أحمد المسلماني

قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، "نأمل أن تتجاوز مصر في 2103 محنة الأمن، وبعد ذلك نتحرك من إطار دولة ناهضة إلى دولة متقدمة".

وأشار المسلماني، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماعه مع قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن مصر تعيش في الظروف الحالية ضغوطا أمنية، بينما توجد رغبة خارجية في تكسير الجيش والدولة، مؤكدا على أن مصر لا ينبغي أن تُجر إلى نموذج للدولة الفاشلة، "ولا ينبغي أن نكون دولة ضعيفة ولا متوسطة القامة، وإنما نريد أن نكون من بين الـ 20 دولة الأقوى في العالم".

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