التعليم والمالية والمحافظ ينهون أزمة معلمي الغربية

وكالات: الثلاثاء , 03 سيبتمبر 2013 20:31

قالت فاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية، ومحافظ الغربية اللواء الدكتور محمد نعيم، والدكتور طارق الحصرى مساعد وزير التربية والتعليم أنهوا أزمة الإداريين والمعلمين، ووافقوا على صرف الـ100 يوم مكافأة الامتحانات للمعلمين والإداريين بالمحافظة.

وأضافت أن فاكس أرسله وزير المالية الدكتور أحمد جلال وصل عصر اليوم يؤكد فيه أحقية صرف الـ100 يوم المتأخرة كاملة دون خصم، وإرجاء الاسترداد لمدة عام ليكون على 24 شهرا أو الخروج إلى المعاش لجميع الإداريين أيهما أقرب اعتبارا من أول يوليو من العام المقبل، مؤكدة أن جميع الإدارات العشر والمدارس على مستوى المحافظة ستبدأ الصرف من غد.

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