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داعية سلفي: دعم الجيش السوري واجب شرعي

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داعية سلفي: دعم الجيش السوري واجب شرعي داعية سلفي: دعم الجيش السوري واجب شرعي

قال الداعية السلفي محمد الأباصيري إنه لابد  من دعم الجيش العربي السوري ضد إرهاب الإخوان و القاعدة التي يواجهها .

وأضاف الأباصيري في تصريحات لوكالة ONA إن  الوضع في سوريا كما في أن جيشًا عربيًا وطنيًا يحارب إرهابًا مسلحًا مدعومًا بمرتزقة من كل أنحاء العالم يدعمه الإرهاب العالمي بزعامة أمريكا و تحركه الصهيونية من وراء ستار ، و عليه فدعم الجيش العربي السوري واجب شرعي و وطني و عروبي لايتخلى عنه إلا خائن لدينه و لوطنه و لأمته العربية و الإسلامية.
> وتابع :إن الحالة الآن إما الخيانة و إما عدمها ، إما مساندة الإرهاب و إما محاربة الإرهاب و على كل أحدٍ أن يختار لنفسه موضعًا يكن فيه و ليس الآن للعصا منتصف حتى يمسك بها ؛ فالآن : إما أن تخون أو لا تخون .
> وأكد أن تصنيف الأمر في سوريا على أساس كونه “ثورة ضد نظام” هو عين الخيانة لسوريا و لأمة العرب و المسلمين ، فسوريا الآن تحارب الإرهاب كما تحاربه مصر سواءً بسواء و خيانة سوريا هي خيانة لمصر كما أن انتصار سوريا على الإرهاب هو انتصار لمصر و هزيمتها هزيمة لمصر . و من هنا فأنا أعلن دعمي للجيش العربي السوري ضد الإرهاب في سوريا .

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أونا

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