داعية سلفي: دعم الجيش السوري واجب شرعي

قال الداعية السلفي محمد الأباصيري إنه لابد من دعم الجيش العربي السوري ضد إرهاب الإخوان و القاعدة التي يواجهها .

وأضاف الأباصيري في تصريحات لوكالة ONA إن الوضع في سوريا كما في مصر أن جيشًا عربيًا وطنيًا يحارب إرهابًا مسلحًا مدعومًا بمرتزقة من كل أنحاء العالم يدعمه الإرهاب العالمي بزعامة أمريكا و تحركه الصهيونية من وراء ستار ، و عليه فدعم الجيش العربي السوري واجب شرعي و وطني و عروبي لايتخلى عنه إلا خائن لدينه و لوطنه و لأمته العربية و الإسلامية.

> وتابع :إن الحالة الآن إما الخيانة و إما عدمها ، إما مساندة الإرهاب و إما محاربة الإرهاب و على كل أحدٍ أن يختار لنفسه موضعًا يكن فيه و ليس الآن للعصا منتصف حتى يمسك بها ؛ فالآن : إما أن تخون أو لا تخون .

> وأكد أن تصنيف الأمر في سوريا على أساس كونه “ثورة ضد نظام” هو عين الخيانة لسوريا و لأمة العرب و المسلمين ، فسوريا الآن تحارب الإرهاب كما تحاربه مصر سواءً بسواء و خيانة سوريا هي خيانة لمصر كما أن انتصار سوريا على الإرهاب هو انتصار لمصر و هزيمتها هزيمة لمصر . و من هنا فأنا أعلن دعمي للجيش العربي السوري ضد الإرهاب في سوريا .