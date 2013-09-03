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من ستحل بديلة لغادة عبد الرازق في "زنا المحارم"؟

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من ستحل بديلة لغادة عبد الرازق في "زنا المحارم"؟ من ستحل بديلة لغادة عبد الرازق في "زنا المحارم"؟

بعد المشاكل والأزمات التي شهد عليها الوسط الفني والإعلامي بين الممثلة غادة عبد الرازق ومخرج مسلسل "حكاية حياة" محمد سامي الذي لعبت غادة فيه دور البطولة فيه في رمضان الماضي، تمّ استبعاد غادة من بطولة فيلم "زاوية الانحراف" المعدل إلى "عكس الشريعة"، الذي يناقش قضيّة اجتماعيّة شائكة وهي زنا المحارم، وكان من المزمع أن تشارك يسرا في بطولته أمامها علماً بأنّ العمل من قصة وإخراج محمد سامي.
ويجري سامي حالياً الاختيار بين أكثر من فنّانة لتحلّ بديلة لغادة، بعد تأكيده أنه يستحيل أن يجمعه أي عمل أخر بها.

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