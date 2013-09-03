احذر خطورة دوالى المرىء

يقول الدكتور أحمد بهاء استشارى الجهاز الهضمى والمناظير، يعانى قطاع عريض من الشعب المصرى من أمراض الكبد المزمنة وما ينتج عنها من مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة هؤﻻء المرضى.

وتابع، من أخطر تلك المضاعفات دوالى المرىء وهى التى اقترن ذكرها منذ عدة عقود فى المجتمع المصرى باسم الراحل العظيم عبد الحليم حافظ الذى توفى متأثرا بنزيف متكرر بسبب تلك الدوالى اللعينة.

أضاف أن دوالى المرىء هى باختصار عبارة عن تضخم بالأوعية الدموية ينتج عن زيادة فى ضغط الدم بالوريد البابى المغذى للكبد، وهى أحد المضاعفات الشائعة فى مرضى تليف الكبد أو مرضى البلهارسيا.

يوضح دكتور بهاء عادة لا تسبب دوالى المرئ أعراض للمريض وهنا تكمن الخطورة حيث أنها تتسبب عادة فى حدوث نزيف حاد من الجهاز الهضمى فى صورة قىء دموى شديد ومن هنا تأتى ضرورة تشخيص وجود تلك الدوالى فى مراحلها الأولى وذلك لتجنب حدوث تلك المضاعفات.

يتم تشخيص دوالى المرىء عن طريق المناظير التى يحدد عن طريقها أطباء الجهاز الهضمى والكبد درجة تلك الدوالى وسبل القضاء عليها إما عن طريق العلاج الدوائى أو عن طريق المناظير العلاجية بعمل ربط أو حقن لتلك الدوالى.

ينصح بهاء جميع المرضى المصابين بتليف الكبد أو الحالات التى ثبتت إصابتها بالبلهارسيا سواء كانت حادة أو مزمنة، بضرورة متابعة الطبيب المختص وسؤاله عن احتمالات الإصابة بدوالى المرىء وسبل الوقاية والعلاج.