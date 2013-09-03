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محلب: لابد من العدالة الاجتماعية للعمال وتطبيق الحد الأدنى للدخل

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محلب: لابد من العدالة الاجتماعية للعمال وتطبيق الحد الأدنى للدخل محلب: لابد من العدالة الاجتماعية للعمال وتطبيق الحد الأدنى للدخل

قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق إنه يدرس إنشاء مراكز تدربيه لتنمية مهارات الخارجين على المهن الفنية ذلك بمستوى عالمى تكون على اتصال بالدول العربية لتوريد لهم هذه العمالة المؤهلة، بحيث يتم تشغيل الطاقات المتعطلة فى المجتمع، موضحا أن تنمية المهارات على ثلاثة محاور هى فنية وثقافية واجتماعية.

وأضاف خلال لقاء المستثمرين بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان برفقته الدكتور أسامة صالح الاستثمار أنه لابد من تحقيق العدالة الاجتماعية وأن يقوم رجال الإعمال بتطبيق الحد الأدنى للدخل.

واستجاب للدعوة رؤساء جمعيات المستثمرين المشاركين "العاشر- بدر – العبور- بلبيس" على مطلب محلب أعلنوا تطبيقه الحد الأدنى للدخل 1200 جنيه بدءا من غد.

من جانبه شكى رجال الأعمال من ضعف المرافق وبعض المعوقات الاستثمار والذى وعد بسرعة حلهم.

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مصر 365