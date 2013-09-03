أخبار عاجلة

نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"جبهة ثوار السويس": نرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين

Google+ Print
"جبهة ثوار السويس": نرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين "جبهة ثوار السويس": نرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين

أصدرت جبهة ثوار السويس بيانا عصر اليوم، الثلاثاء، عقب صدور محكمة السويس العسكرية قرارها النهائى بحبس 51 بأحكام تتراوح من 5 إلى 15 عاما وحبس شخص بالمؤبد وبراءة 12 آخرين، يعلنون من خلاله رفضهم للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأضاف البيان "إيمانا منا بما أقرته علينا ثورتنا المجيدة 25 يناير وموجاتها المستمرة نعلن نحن جبهة ثوار السويس رفض كل أشكال القمع وسلب الحريات المتمثلة فى المحاكمات العسكرية للمدنين، ولنا فى الفترات السابقة مواقف مشابهه كثيرة، ونؤكد على حق المدنين فى محاكمة عادلة ورفض المحاكمة العسكرية بكل أشكالها للمدنين".

وتابع البيان: "كما نؤكد على حماية ممتلكات الدولة والحفاظ عليها ورفضنا المساس بها من قريب أو من بعيد والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بمقدرات الدولة فى هذه الفترة الحرجة فى تاريخ ، ولكن بالطرق القانونية العادلة التى تكفل للمتهمين محاكمه عادلة وقضاء مستقل يحكم بما يراه من أدلة وبراهين ونود أن ننوه أن دستور النظام السابق هو الذى نص على محاكمة المدنين عسكريا بشكل واضح وها هم الآن يذيقون مرارة ما صنعوه، ولكن نحن نرفض أن يطبق أيضا على من صنعوه أن المبادئ لا تتجزأ".

واختتم البيان "نعلن، نحن جبهة ثوار السويس، رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، توصية للجنة الدستور بوضع مادة تمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ورفض كل المحاكم الاستثنائية، احترام المواثيق الدولية وحقوق الإنسان فى أن يتمتع الشخص المدنى بحقوقه كاملة من نقض وطعن على أى حكم يصدر بحقه، وأن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، عدم التنازل عن استقلالية القضاء مهما كانت الظروف المضطربه للبلاد، المطالبة بتحويل جميع القضايا الخاصة بالمدنيين المحالة للمحاكم العسكرية إلى القضاء المدنى ليتمتع الجميع بمحاكمه عادلة أما القاضى المختص".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»