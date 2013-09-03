وزير التموين: تحسين وتطوير جوده السلع التموينية خلال الفترة القادمة

قرر الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة والداخلية مد صرف المقررات التموينية لشهر أغسطس الماضى إلى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الحالى وذلك للتسهيل على المواطنين المتأخرين فى صرف مستحقاتهم.

وأكد خلال الاجتماع الذى عقده اليوم مع النقابة العامة للبقالين التموينين التزام الوزارة بتطوير وتحسين جوده السلع التموينية خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن نقص الحصص التموينية فى الشهور السابقة وخاصة الزيت التموينى يعود إلى قيام الحكومة السابقة بتغيير نوعية الزيت من الزيت الخليط(فول صويا وعباد الشمس) إلى عباد شمس فقط وتخفيض الكمية من كيلو ونصف للفرد إلى 920 جرا م مما ادى إلى توقف نحو 23 مصنع من منتجى الزيت وقصر الإنتاج على 3 مصانع فقط بسبب تغيير تكنولوجيا الإنتاج وانه قرر عوده حصة الفرد إلى كيلو ونصف وعودة الزيت الخليط مع الفول الصويا لما فيه من ارتفاع نسبه البروتين وتحمله درجات الحرارة العالية.

ومن جانبهم عرض أعضاء النقابة العامة لشعبة البقالين التموينيين المشاكل التى يواجهونها ومنها نقص السلع التموينية من ارز وزيت ونقص الأوزان وقلة هامش الربح للبقاليين وتحرير محاضر تعسفية للتجار وكثرة اعطال المكينة الخاصة بالبطاقة وعدم عدالة التوزيع بين المناطق فى السلع التموينية والعمل على صرف الحافز على البطاقة الذكية والورقية معا.

وأشار الوزير التموين إلى أنه تم تشكيل لجنة بقرار وزارى بمتابعة حركة وتوزيع السلع التموينية من شركات الجملة إلى البقالين التموينيين كما وعد بدارسة المشاكل التى تقدمت بها شعبة البقالين والعمل على حلها.

>