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أوزيل يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين رحلوا عن ريال

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أوزيل يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين رحلوا عن ريال أوزيل يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين رحلوا عن ريال

بات الألماني ميسوت أوزيل أغلى لاعب يغادر ريال مدريد بعد رحيله إلى أرسنال في أخر أيام موسم الانتقالات الصيفية بـ50 مليون يورو.

ولعب أوزيل في صفوف ريال مدريد منذ عام 2010 بعدما انضم للفريق قادما من فيردر بريمن الألماني مقابل 15 مليون يورو.

قبل أن يعلن أرسنال عن ضمه بصورة مفاجئة في أخر أيام موسم الانتقالات مقابل 50 مليون يورو في صفقة هي الأكبر في عصر المدير الفني أرسين فينجر في المدفعجية.

وبهذا المقابل، تصدر أوزيل قائمة أغلى 10 لاعبين رحلوا عن الملكي.

وتضم القائمة أيضا لاعبا آخر رحل عن الميرنجي هذا الصيف، هو المهاجم جونزالو إيجوايين الذي تعاقد معه نابولي مقابل 37 مليون يورو.

قائمة أغلى 10 لاعبين رحلوا عن ريال مدريد:

1- أوزيل ( 50 مليون يورو ) إلى أرسنال

2- روبينيو ( 42 مليون يورو ) إلى مانشستر سيتي في 2008

3- جونزالو إيجوايين ( 37 مليون يورو ) إلى نابولي

4- نيكولاس أنيلكا ( 31 مليون يورو ) إلى باريس سان جيرمان في 2000

5- آريين روبن ( 25 مليون يورو ) إلى بايرن ميونيخ في 2009

6- مايكل أوين ( 24 مليون يورو ) إلى نيوكاسل في 2005

7- كلود ماكليلي ( 24 مليون يورو ) إلى تشيلسي في 2003

8- كلارنس سيدورف ( 24 مليون يورو ) إلى إنتر ميلان في 2000

9- فرناندو ريدوندو ( 21 مليون يورو ) إلى ميلان في 2000

10- ويسلي شنايدر ( 10 مليون يورو ) إلى إنتر ميلان في 2009

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