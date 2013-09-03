محافظ أسيوط: أنباء إلغاء مساعدات الشئون الاجتماعية "شائعات"

نفى اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ما تردد من شائعات عن إلغاء الحكومة لمبالغ المساعدات الشهرية التى تقدمها مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات للمواطنين المحتاجين، لافتاً إلى أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء أو رفع المساعدات التى تعتبر من أهم المكتسبات والحقوق التى تقدم للمواطن غير القادر.

من جانبه، قال مصطفى أبو غدير وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط إن الحكومة لا يمكن لها أن تفكر فى الاقتراب من المساعدات الاجتماعية، أو المعاشات لأنها من أولويات واجباتها نحو المواطنين مشيرا إلى أن مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة قدمت خلال شهر يوليو الماضى معاشات ومساعدات شهرية لعدد 118.737 ألف حالة بإجمالى مبلغ 29 مليون جنيه.

وأشار أبو غدير إلى أنه يجرى حاليا صرف معاشات ومساعدات شهر أغسطس بقيمة 29مليون و818 ألف جنيه أما مساعدات مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمديرية، والتى تصرف كدفعة واحدة ففى شهر يوليو تم الصرف لـ2050 حالة بقيمة 109 ألف جنيه فى حين بلغت جملة مساعدات شهر أغسطس لـ1050 حالة مبلغ 64 ألف جنيه بينما قدمت جمعية الهلال الأحمر مساعدات فى شهر يوليو لـ850 حالة بقيمة 51 ألف جنيه، وفى أغسطس 480 حالة مساعدة تم صرفها للمواطنين مطالباً كل من يرغب فى الحصول على أى مساعدة التقدم لأقرب وحدة ضمان اجتماعى بنفس المنطقة التى يسكن فيها، ويتم الصرف له فى نفس يوم التقدم بالطلب.

وأوضح "أبو غدير" أن المديرية تتكفل شهرياً بتقديم المساعدات بكافة أنواعها التى تتمثل فى مساعدة أصحاب الأمراض المزمنة والأرامل والأيتام والمطلقات ومساعدات الزواج والكوارث والنكبات وذوى الاحتياجات الخاصة والعلاج وتقدم كافة المساعدات لجميع الفئات، ولا يقتصر دورها على خدمة فئة محددة.