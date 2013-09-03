اختيار النجمة الفرنسية إزابيل أدجاني عضوا بلجنة الأوسكار للعام المقبل

كتب : أ ش أ منذ 52 دقيقة

تم اختيارالنجمة الفرنسية إيزابيل أدجاني، ضمن لجنة الأوسكارالمنوط بها اختيار الأفلام لجائزة الأوسكار للعام المقبل، حيث من المقرر أن تقوم "أدجاني"باختيار الفيلم الفرنسي الذي سيرشح للأوسكار ضمن فئة "أفضل فيلم أجنبي".

وذكرالموقع الفرنسي"فواسي أف أر" أنه من المقررأن تتوجه إزابيل أدحاني إلى لوس أنجلوس هذا الأسبوع، حيث تنعقد لجنة الأوسكار في السادس عشر من سبتمبر الجاري لاختيارالأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار للعام المقبل.

كان فيلم"أمور" للمخرج الأسترالي"مايكل هانيكي"، حصد جائزة الأوسكار هذا العام لأفضل فيلم أجنبي.