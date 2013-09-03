السكرتير العام للمنوفية: محافظتناالأولي في انهاء إجراءات الحجاج

التقى اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية ببعثة حج المنوفية للجمعيات لهذا العام فى إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الشئون الاجتماعية لشرح الترتيبات ووالرد علي استفسارات الحجاج .

حيث أكد سكرتير عام المحافظة أنه يشرف بخدمة الحجاج فى هذه الرحلة وأنه يتنظر الثواب من الله عز وجل مؤكدا أن كامل أفراد البعثة سيكونون فى خدمة زوار بيت الله الحرام مشيرا إلي أنه سيتم توزيع شنط علي جميع الحجاج وخمارات مميزة بالبعثة كما سيتم توزيع عدد من المطبوعات بكافة الإرشادات وعمل عدد من الملصقات للتوعية سيتم تعليقها بالجمعيات مشددا علي أفراد الإشراف الالتزام التام بتوفير كافة الخدمات الممكنة وكل سبل الراحة للحجاج لضمان لأداء المناسك فى جو من السكينة والطمأنينة .

من جانبها أشارت عزيزة عمار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية أن اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات التي نظمتها المديرية مع الحجاج فى كل المراكز وأنه سيتم عقد لقائن أخرين لشرح باقي الترتيبات وتسليم الجوازات والرد علي كل الاستفسارات الخاصة بالحجاج ، مشددة علي ان التعاون بين الجميع سيكون هو الضامن الرئيس لنجاح الرحلة وتوفير الهدوء النفسي والروحي للحجاج للاستمتاع بالرحلة وبأداء المناسك .

> الدكتور مصطفي شعبان وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية بشر الحجاج بأن الله اختارهم لزيارة بيته الحرام وأنه ميزهم علي غيرهم بهذه الزيارة وأن هذه بشري للقبول بإذن الله مشيرا إلي أن الجميع يجب أن يستثمروا فترة الحج للعبادة والصفاء الروحي.