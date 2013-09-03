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وزير التجارة يعلن تشكيل مجالس الأعمال المصرى الإيطالى والفرنسى والأمريكى

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وزير التجارة يعلن تشكيل مجالس الأعمال المصرى الإيطالى والفرنسى والأمريكى وزير التجارة يعلن تشكيل مجالس الأعمال المصرى الإيطالى والفرنسى والأمريكى

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، عن بداية تشكيل مجالس الأعمال المصرية الفرنسية والإيطالية والأمريكية خلال المرحلة المقبلة، بعد مشاورات مع مجتمع الأعمال والمنتجين، ويليهم مجالس الأعمال مع الدول الأخرى.

وأشار إلى أن اجمالى الدين العام بلغ منذ تشكيل حكومة "الببلاوى" بلغ تريليونا و585 مليون جنيه، وبلغ معدل البطالة 13%، إضافة إلى العجز فى الميزان التجارى حتى 30 يونيو، لافتا إلى أن حجم الصادرات بلغت 79 مليار جنيه بعجز قدره 81.5 مليار جنيه، وأنه لا صحة لما تردد عن تحقيق فائضا فى الميزان التجارى.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الأول الذى عقده صباح اليوم، إن هناك تحديات اقتصادية تواجه ضخمة للغاية، قائلا "إنه منذ تولى الوزارة كانت هناك ندرة فى الأراضى الصناعية المرفقة، وأزمة طاقة، وصعوبة فى الحصول على التمويل بسبب مزاحمة الحكومة فى الحصول على القروض للمنتجين. وكانت البنوك تفضل إقراض الحكومة، لذا كان الهدف تشغيل المصانع المتعثرة، وإعادة عجلة الإنتاج للدوران، وإعادة ثقة المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين فى المناخ الاستثمارى المصرى".

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى ضرورة الحفاظ على العقود والاتفاقيات المبرمة مع الدول الخارجية، والحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع كافة الدول.

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