فستان Taylor Swift في حفل ملكة جمال لبنان

شاهدنا أجمل الإطلالات وأكثرها أناقة في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان مؤخرًا، حيث تألَّقت الملكات بأجمل التصاميم من أشهر المصممين العالميين خلال الحفل.

ولفتتا إطلالة زينة محاسب إحدى المتسابقات بفستان ورديّ ضيِّق وأنيق من تصميم "Herve Leger"، إذ بدت متألِّقة على مسرح الحفل، ولكن إطلالتها بهذا الفستان أعادت إلى ذاكرتنا إطلالة النَّجمة الشابَّة Taylor Swift في حفل "VMAs " قبل أيام، حيث اختارت نفس الفستان بلون كحليّ فخم لتنسِّقه مع أقراط جميلة وتسريحة شعر كلاسيكيَّة.

من التي أعطت هذا التصميم حقَّه برأيك .. زينة محاسب أم Taylor Swift؟ شاهدي الصُّور واحكمي بنفسك.