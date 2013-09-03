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كيف أستخدم فرشاة الظِّلال؟

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كيف أستخدم فرشاة الظِّلال؟ كيف أستخدم فرشاة الظِّلال؟

يتساءل العديد من السيِّدات حول الطريقة المُثلى لوضع الظِّلال، والحصول على أفضل مكياج للعيون. لذلك يقدِّم لك الخبراء أفضل طريقة للحصول على النتيجة التي تفضِّلينها.
فإن كنت تفضِّلين المظهر الطبيعيّ للظِّلال، قومي باستخدام فرشاة جافَّة ونظيفة. أمَّا إن كنت تفضِّلين مظهر الألوان المركَّزة، فقومي باستخدام فرشاة ظلال مرطَّبة بقطرات من الماء؛ فالماء سيقدِّم لك نتيجة لونيَّة مركَّزة تتناسب مع محبَّات الألوان الصَّارخة

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سيدتي